«Автомобилист» отыграл 3 шайбы и вырвал победу на последних секундах матча с «Металлургом»

В Екатеринбурге прошёл четвёртый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимает «Металлург». Волевую победу в матче одержал «Автомобилист» со счётом 5:3 и сравнял счёт в серии 2-2.

«Металлург» забросил три быстрые шайбы на старте первого периода и уже к восьмой минуте матча вёл со счётом 3:0. Стартовый голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин был заменён после двух пропущенных шайб на Евгения Аликина. Екатеринбургскому клубу удалось отыграть две шайбы ещё до первого перерыва — отличились Стефан Да Коста и Семён Кизимов. Под занавес второго периода «Автомобилисту» удалось сравнять счёт в матче после прохода Анатолия Голышева.

Концовка третьего периода прошла в непрерывных атаках «Металлурга». Однако за несколько секунд до сирены екатеринбургские хоккеисты убежали в контраатаку и Степан Хрипунов принёс победу «Автомобилисту» за семь секунд до конца третьего периода. Шайбу в пустые ворота забрсоил Алексей Макеев.