Кучеров установил рекорд Европы в NHL по передачам

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче против "Коламбуса", установив новый рекорд для игроков из Европы.

"Тампа-Бэй" переиграла "Коламбус" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одним из героев встречи стал российский форвард "молний" Никита Кучеров, записавший на свой счет три голевые передачи.

В нынешнем сезоне на счету россиянина стало 96 результативных пасов - это новый рекорд для игроков из Европы. Предыдущее достижение принадлежало Петеру Штясны - 93 голевые передачи в сезоне 1981/82.

Всего Кучеров набрал уже 139 очков в регулярном чемпионате 2023/24. Он на два балла опережает канадца Натана Маккиннона в споре за звание лучшего бомбардира нынешнего сезона.