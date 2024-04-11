Бучневич преодолел отметку в 400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Чикаго" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Кайру (два гола на 3-й минуте), Тори Крюг (5), Захари Болдюк (7) и Роберт Томас (51). У проигравших отличились Филипп Курашев (29) и Лэндон Слаггерт (57). Российские нападающие "Сент-Луиса" Павел Бучневич и Никита Александров записали на свой счет по результативной передаче.

Для Бучневича набранное очко стало 400-м (162 гола + 238 передач) в регулярных чемпионатах. Он занимает 25-е место по этому показателю среди россиян, сравнявшись с Валерием Буре (400; 174+226). На 24-й строчке располагается Алексей Житник (471; 96+375), рекорд принадлежит нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину (1 548; 852+696).

"Сент-Луис" занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 89 очков в 79 матчах. "Чикаго" идет на последней, восьмой позиции с 51 очком после 78 игр. В следующем матче "Сент-Луис" примет "Каролину" 13 апреля. "Чикаго" в этот же день сыграет на своем льду против "Нэшвилла".

В другом матче игрового дня "Эдмонтон" дома победил "Вегас" (5:1), игру из-за проблем со здоровьем пропустил капитан канадской команды Коннор Макдэвид, который идет третьим в списке лучших бомбардиров сезона.