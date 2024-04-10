В ФХР рассказали, как планируют решить проблему оттока молодых хоккеистов из России
Заместитель генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе рассказал, как ведомство работает над тем, чтобы предотвратить отток молодых игроков из страны.
В среду в Государственной Думе РФ проходят слушания законодательных инициатив о деятельности спортивных агентов, отчислений от алкоголя и табака, а также проходят обсуждения бюджета в сфере спорта на 2025 год.
— В 2020 году было дано поручение по созданию программы по предотвращению оттока хоккеистов. Одним из пунктов программы является совершенствование работы с агентами. Проблема в том, что у нас предусмотрено право лишать аккредитации агентов, мы обязуем их проходить процесс аккредитации, но нет ответственности за то, что они ничего не выполняют. Другое дело, что как только мы привлекаем агентов к ответственности, клубы выступают с комментариями, опровержениями, игроки выступают с ними же. Вся доказательная база нивелируется, клубы этим пользуются. Агенты продолжают увозить молодых игроков, что самое страшное для нас. Мы разработали предложения, которые помогут решить данную проблему. Самые критичные возраста — 18 и 21 год. Минспорт направил запрос в МВД, Третьяк написал Колокольцеву напрямую. Мы получили ответ, что МВД поддерживает инициативу, но нужно определить орган, который будет привлекать к ответственности агентов. Если этим будет заниматься какой‑либо другой орган, то в суде нас будет ждать та же судьба, которая есть сейчас. Если это будет Минтруд или какое‑то агентство — суд будет это всё отменять. Именно в целях сбора доказательной базы мы предлагаем наделить МВД подобными полномочиями. Да, потребуется вносить изменения в закон о полиции, но мы считаем, что это правильный путь. IIHF никак не регулирует деятельность агентов. Мы разработали свое положение: введение единого акта на уровне государства. Нужно проработать с Минспорта, насколько это вообще возможно. Обеспечить открытый доступ. Думаю, это более чем возможно, — передает слова Кикнадзе корреспондент «Матч ТВ».