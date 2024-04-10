В ФХР рассказали, как планируют решить проблему оттока молодых хоккеистов

Заместитель генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) Александр Кикнадзе рассказал, как ведомство работает над тем, чтобы предотвратить отток молодых игроков из страны.

© КХЛ

В среду в Государственной Думе РФ проходят слушания законодательных инициатив о деятельности спортивных агентов, отчислений от алкоголя и табака, а также проходят обсуждения бюджета в сфере спорта на 2025 год.