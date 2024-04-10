Раскрыта главная слабость «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, который сейчас возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга и одновременно является советником генерального директора московского «Динамо», назвал самые слабые стороны первого финалиста Кубка Гагарина — ярославского «Локомотива». Слова специалиста приводит Legalbet.

«У «Локомотива» очень хорошо работают атака и оборона, но соперник может зацепиться за игру в неравных составах. В большинстве и меньшинстве ярославцы — это не самая лучшая команда лиги. Им есть над чем поработать перед финалом. Но все равно все определяет настрой: сейчас ярославцы чувствуют, что реально могут взять Кубок Гагарина», — отметил Крикунов.

Также специалист подчеркнул, что главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подобрал «очень сбалансированный состав» и должен добиться успеха, поскольку уже давно работает в клубе — с сентября 2021 года.

«Никитин там уже третий год, и пора показать результат. В Ярославле есть все условия, чтобы выигрывать», — сказал Крикунов.

«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина впервые с 2009 года. В полуфинале ярославцы обыграли в четырех матчах челябинский «Трактор».