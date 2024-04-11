$93.22+0.47101.23+0.49
Войти в почту

Губерниев об Овечкине: «Играя за команду в Вашингтоне, он является посланником российского спорта. Только идиот может назвать его предателем»

Дмитрий Губерниев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Губерниев об Овечкине: «Только идиот может назвать его предателем»
© Sports.ru

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм. Если будет здоров, если он не сломается, чего я ему искренне желаю, быть живехоньким и здоровехоньким – он, безусловно, побьет рекорд Уэйна Гретцки как максимум в течение двух сезонов. Он огромный молодец, я хочу пожелать здоровья, завидного долголетия. Обратите внимание, насколько он хорош, играя за команду в Вашингтоне, человек является посланником российского спорта, и только идиот может назвать его предателем», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Хоккей
Дмитрий Губерниев
Уэйн Гретцки