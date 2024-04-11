Вице-президент КХЛ оценил возможное увеличение лимита на легионеров

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил возможное увеличение лимита на легионеров до пяти игроков.

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— Я за увеличение лимита, за возвращение пяти легионеров.

— Может ли это помешать развитию наших спортсменов? Или, наоборот, поможет?

— Не мешало же. У нас до этого было пять. Мешало? Не мешало. И при чём тут спортсмены? Наоборот, конкуренция рождает качество. У нас будет больше конкуренции, будет выше уровень хоккея. А то, что воспитывать мы должны в молодёжной команде, в юношеском, детском хоккее, — здесь мы должны добавлять. Воспитывать свою молодёжь, которая будет приходить и занимать места ведущих хоккеистов.

И потом — новый лимит не обязывает тебя брать пять игроков. Хочешь — бери одного, бери двух. Просто «до пяти». Вот и всё. Каждая команда может выбирать столько, сколько она хочет. Так же и с тремя было — «до трёх». Не вижу ничего такого здесь», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.