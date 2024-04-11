Представитель Овечкина отреагировал на новый рекорд Александра в НХЛ

Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина в России, отреагировал на новый рекорд россиянина в НХЛ. Овечкин забросил шайбу в ворота «Детройта» (2:1), которая стала для него 30-й в текущем сезоне, и стал первым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось провести 18 сезонов минимум с 30 голами.

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