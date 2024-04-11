Игрок «Металлурга» коньком порезал лицо арбитру игры с «Автомобилистом»

В Магнитогорске в эти минуты проходит пятый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимает «Автомобилист». После второго периода магнитогорцы впереди со счётом 2:1.

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«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Во втором периоде нападающий «Металлурга» Никита Михайлис после падения сбил главного арбитра встречи Ивана Фатеева, после чего случайно порезал коньком лицо судьи.

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Отметим, что в первом периоде дублем отметился нападающий «Металлурга» Денис Зернов. На 18-й минуте второго периода одну шайбу отыграл Анатолий Голышев.

Напомним, счёт в серии сейчас равный — 2-2. В четвёртой встрече «Автомобилист» вырвал победу за семь секунд до конца третьего периода (5:3).

Следующая игра в данной серии состоится послезавтра, 13 апреля, в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14:00 мск.

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