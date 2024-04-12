Вовченко рассказал, кому посвятил победный гол в ворота «Автомобилиста»

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко прокомментировал победу над «Автомобилистом» в пятом матче полуфинала плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

— Настрой у нас всегда боевой, мы выходим на каждый матч, чтобы выиграть. В той игре случилось то, что случилось. Никто не растерялся, все наоборот поддержали Гераськина, собрались и победили.

— Снова получилось завладеть преимуществом в начале, забили гол, потом ещё. За счет чего удаётся снова лучше начинать матч?

— Мы играем в свой хоккей, навязываем свою игру, и от этого получается хорошо играть, комбинировать.

— Реализовали большинство, и видно было по эмоциям, что это очень важно. Расскажи про этот момент и в целом про большинство. Чувствуете прогресс в этом компоненте?

— Мы над этим работаем, да. Чуть поменяли, хорошо, что забили. Хорошо партнёры вывели на бросок, мне осталось только попасть.

— Когда они сравняли счёт не затрясло, что может повториться сценарий прошлого матча?

— Нет, не сказал бы. Мы всю игру были лучше, просто пропустили. Так бывает, но никто не растерялся. Мы вышли и забрали эту игру.

— Кому посвятишь гол?

— Нашему оператору, у него день рождения был, — приводит слова Вовченко Metaratings.ru.

Счет в серии до четырех побед стал 3–2 в пользу «Металлурга». Шестой матч команды проведут 13 апреля в Екатеринбурге.