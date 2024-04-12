Экс-игрок «Автомобилиста» рассказал, как обыграть «Металлург»

Знаменитый в прошлом российский защитник Никита Щитов, выступавший в Континентальной хоккейной лиге за московский "Спартак", нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", "Сочи" и "Автомобилист из Екатеринбурга и проведший 561 матч в лиге в чемпионатах и плей-офф Кубка Гагарина, в которых набрал 156 (45+111) очков, прокомментировал пятый матч серии "Автомобилиста" с магнитогорским "Металлургом". Екатеринбуржцы потерпели поражение (2:5) и теперь уступают в серии со счетом 2-3.

"Во-первых, "Автомобилист" плохо начал игру. Магнитогорск сразу завладел инициативой. Они забили очень важный гол в конце первого периода. У "Магнитки" было еще много возможностей забить, но вратарь "Авто" держал команду в игре. "Металлург", как и всегда, был активен. Если бы не удаление "Автомобилиста", неизвестно, кто бы выиграл пятый матч. Чтобы сравнять счет в серии, "Авто" надо больше играть в атаке. Мастера и исполнители в команде есть", - рассказал Щитов Legalbet.

По мнению специалиста, "Автомобилист" может рассчитывать на лидерские качества нападающего Анатолия Голышева, который даст команде шанс на спасение в серии. При этом Щитов отметил уровень игры молодежи из "Металлурга" и связал это с работой главного тренера команды Андрея Разина. Победитель этого полуфинала сыграет в финале Кубка Гагарина с ярославским "Локомотивом", в четырех встречах переигравшим челябинский "Трактор" (4-0).