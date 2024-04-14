"Вашингтон" обыграл "Тампу-Бэй", Овечкин ценой повреждения спас команду

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин ценой повреждения заблокировал бросок по воротам своей команды и помог "Кэпиталз" добиться победы над "Тампой-Бэй".

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Минувшей ночью отчаянно цепляющийся за место в восьмерке на Востоке "Вашингтон" встречался с "Тампой-Бэй". Игра завершилась победой команды из столицы США со счетом 4:2.

Лидеры обеих команд - россияне Александр Овечкин и Никита Кучеров в этой встрече очков не набрали.

В концовке встречи "молнии" пытались спасти матч. И в одном из эпизодов защитник команды Виктор Хедман нанес мощный бросок. 38-летний Овечкин, который обещал сделать все возможное для выхода "Вашингтона" в плей-офф, мужественно бросился под шайбу.

Бросок был заблокирован, а Овечкин получил повреждение. Он покинул лед, морщась от боли, но, к счастью, обошлось без серьезной травмы.

"Вашингтон" после этой победы поднялся на восьмое место на Востоке, набрав 87 очков. Столько же у "Детройта" и "Филадельфии", которые уступают по дополнительным показателям, 86 очков у "Питтсбурга".