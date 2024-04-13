Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс» оказался сильнее »Анахайм Дакс».

Встреча прошла в Анахайме на арене «Хонда Центр» и завершилась победой гостевой команды со счетом 6:3. В составе победителей хет-трик оформил бывший нападающий петербургского СКА Андрей Кузьменко. Еще по разу отличились Эндрю Манджапане, Назем Кадри и Коннор Зари. У проигравшей команды голы на свой счет записали Сэм Коланьэло, Фрэнк Ватрано и Олен Целльвегер.

Обе команды досрочно лишились шансов на попадание в плей-офф Кубка Стэнли и завершат сезон по истечении регулярного чемпионата.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.