"Нью-Йорк Рейнджерс" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:0 обыграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Социальные сети NY Rangers

Заброшенными шайбами отметились Джек Рослович (6-я минута), Адам Фокс (29), Артемий Панарин (45) и Алексис Лафренье (54). Панарин также записал на свой счет результативный пас.

"Рейнджерс" досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ, набрав 114 очков в 82 матчах. Команда стала недосягаемой для "Далласа" и "Каролины", в активе которых 111 очков и одна игра в запасе. Победа в регулярном чемпионате дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. Соперник "Рейнджерс" по первому раунду предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли станет известен позднее.

Клуб из Нью-Йорка в четвертый раз завоевал Президентский кубок, до этого "Рейнджерс" добивались такого результата в сезонах-1991/92, 1993/94, 2014/15 годов. Команда занимает второе место по этому показателю, сравнявшись с прошлогодним обладателем трофея "Бостоном". Больше Президентских кубков только на счету "Детройта" (6 раз, последний - в сезоне-2007/08 годов).