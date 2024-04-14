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Двукратный чемпион мира Бирюков назвал трех лучших вратарей КХЛ

Двукратный чемпион мира и бывший вратарь сборной России назвал корреспонденту «Спорт День за Днем» Александру КАВОКИНУ трех лучших вратарей КХЛ.

Двукратный чемпион мира назвал трех лучших вратарей КХЛ
© Спорт день за днем
– Очень понравилось, как вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл против московского «Динамо». Я внимательно смотрел всю серию. Был восхищен его надежностью, уверенностью, спокойствием, техникой. Еще выделю Илью Набокова из «Металлурга». А на третье место давайте поставлю Евгения Аликина из «Автомобилиста», – рассказал Михаил Бирюков.

В финал нынешнего Кубка Гагарина вышел ярославский «Локомотив». Основной вратарь «железнодорожников» – Даниил Исаев. Второй участник решающей серии определится 15 апреля, когда в седьмом решающем матче сыграют «Металлург» и «Автомобилист».

Хоккей
Даниил Исаев
Евгений Аликин
Михаил Бирюков
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