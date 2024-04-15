«Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Автомобилист» в седьмом матче

В Магнитогорске завершился седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. На счету Силантьева также результативная передача, а у Романа Канцерова — ассистентский дубль.

У «Автомобилиста» автором последних голов в текущем сезоне стал Максим Денежкин, оформивший дубль.

Таким образом, определилась пара финалистов Кубка Гагарина — 2024 — «Металлург» — «Локомотив». Серия начнётся 18 апреля на домашнем льду команды Андрея Разина в Магнитогорске.

Напомним, «Локомотив» вышел в финал после того, как выиграл серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.