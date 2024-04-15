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Из России призвали выгнать иностранных хоккеистов

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов, который сейчас возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, призвал запретить иностранным спортсменам выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в тот период, когда российский хоккей находится под санкциями и сборная страны не принимает участия в международных соревнованиях.

Из России призвали выгнать иностранных хоккеистов
© РИА Новости
«Я уже давно предлагаю, — наверное, второй год, — пока мы находимся под санкциями, играть без легионеров. У нас столько молодежи выступало бы в КХЛ! Я пока работал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в «Динамо» из Санкт-Петербурга, столько хороших ребят увидел. Ханин, Артемьев, Гимбатов — очень интересные хоккеисты. Думаю, они могут пробиться в КХЛ. Так можно было бы и с вратарями сделать, чтобы только наши спортсмены в клубах играли. Посмотрите, сколько наших вратарей в НХЛ выступают: все их хотят», — отметил Крикунов.

В сезоне-2023/24 в НХЛ сыграли такие российские вратари, как Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Петр Кочетков («Каролина Харрикейнз»), Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл Предаторз»), Даниил Тарасов («Коламбус Блю Джекетс»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба — «Колорадо Эвеланш»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»).

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Также 2 апреля в воротах «Филадельфии Флайерз» дебютировал Иван Федотов, который незадолго до этого разорвал контракт с московским ЦСКА.

Хоккей
Ярослав Аскаров
Иван Просветов
Петр Кочетков
Иван Федотов
Каролина Харрикейнз
Владимир Крикунов
Игорь Шестеркин
Семен Варламов
Илья Самсонов
Даниил Тарасов
Александр Георгиев
Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
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