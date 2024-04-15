Шайба Силантьева в ворота «Автомобилиста» стала рекордной для полуфинальных серий КХЛ

В данный момент в Магнитогорске проходит седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу хозяев льда.

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На девятой минуте стартового игрового отрезка счёт был открыт. Автором заброшенной шайбы стал нападающий «Магнитки» Дмитрий Силантьев.

Этот гол стал 38-м в этой серии, что стало рекордом результативности для полуфиналов Кубка Гагарина. Предыдущий рекорд принадлежал серии «Локомотив» – «Атлант» в сезоне 2010/2011 – 37 шайб.

Напомним, сейчас счёт в серии 3-3. В случае сегодняшней победы, «Металлург» станет вторым финалистом текущего плей-офф КХЛ. Первым участником финала стал ярославский «Локомотив», выигравший серию у челябинского «Трактора» со счётом 4-0.