Кучеров отдал 99-ю результативную передачу в сезоне НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» на своей площадке принимает «Баффало».

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В начале второго периода нападающий «молний» Стивен Стэмкос сравнял счёт (1:1). Ассистентом канадца в данном эпизоде выступил Никита Кучеров. Эта передача стала для российского форварда 99-й результативной в нынешнем сезоне.

Всего же на его счету теперь 142 очка по системе «гол+пас», что является лучшим показателем в сезоне. За всю историю НХЛ лишь трём хоккеистам удавалось достичь отметки в 100 результативных передач за сезон: Уэйну Гретцки (11 раз), Марио Лемье и Бобби Ору (по разу).