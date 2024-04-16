Панарин догнал Яшина по количеству очков в НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:0) записал на свой счет гол и результативную передачу. Артемий завершил регулярный чемпионат, набрав 120 очков (49+71) по системе «гол+пас».

Панарин стал четвёртым российским хоккеистом, набравшим как минимум 120 очков за сезон в НХЛ. Это дважды удавалось форварду «Тампы-Бэй» Никите Кучерову и по разу Александру Могильному и Сергею Фёдорову.

Кроме того, Панарин догнал Алексея Яшина по количеству очков за карьеру (781) и теперь делит с ним 11-ю строчку среди российских хоккеистов НХЛ. На десятой позиции располагается Сергей Гончар (811), а лидирует Александр Овечкин (1549).