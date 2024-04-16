Овечкин не попал по пустым воротам в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» победил «Бостон Брюинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды. Капитан победителей Александр Овечкин не смог набрать очки в матче. При этом российский форвард не попал по пустым воротам в конце третьего периода, когда соперники сняли вратаря.

«Вашингтон» идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции и четвертым в Столичном дивизионе. Таким образом, команда сохраняет шансы на выход в плей-офф и борьбу за Кубок Стэнли.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 30 голов и 34 результативные передачи.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.