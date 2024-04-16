Малкин: «Я надеюсь, что Иван Федотов поможет «Питтсбургу»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в разговоре с «Матч ТВ» выразил надежду, что «Филадельфия» с Иваном Федотовым в воротах сумеет обыграть «Вашингтон» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

© ХК «Филадельфия Флайерз»

«Питтсбург» в понедельник победил дома «Нэшвилл» (4:2) и набрал 88 очков в 81 матче. «Пингвинз» попадут в плей‑офф, если в следующей игре в гостях победят «Нью‑Йорк Айлендерс», при этом очки должны потерять «Вашингтон» (89) и «Детройт» (89), которые приедут в гости к «Филадельфии» и «Монреалю».

— «Филадельфия», скорее всего, не попадает в плей‑офф. На последний матч «регулярки» они могут поставить Ивана Федотова. Что вы знаете об этом парне?

— По‑моему, существует определенный расклад, что если «Филадельфия» выигрывает, а все остальные проигрывают, то у них будет шанс. Не самый большой, правда. Но мотивация у «Флайерз» есть.

Федотов провел пару матчей в НХЛ. Может, он уже обрел какую‑то уверенность. Понятно, что ему будет тяжело…

— Вы с ним когда‑нибудь играли?

— Никогда. Я только слышал его историю. Думаю, это его немножко надломило.

— Его история чем‑то похожа на вашу 20‑летней давности.

— Надеюсь, что нет (смеется). У каждого своя история. У меня тоже были определенные нюансы. Но через что прошел Федотов — очень не хотелось бы видеть такие случаи в дальнейшем. Надеюсь, такого и не будет.

Слава богу, что человек снова играет в хоккей, приехал в НХЛ. Ему дают шанс выступать. Надеюсь, он нам поможет! А главное, чтобы Иван набрался уверенности на следующий год. Если «Филадельфия» в этом сезоне не попадает в плей‑офф, то я верю, что он будет готовиться и покажет высокий уровень. Я читал, Федотов уже установил рекорд НХЛ, став самым высоким вратарем в истории лиги. Хорошие данные, а вообще многое зависит от головы, — сказал Малкин для «Матч ТВ».

Федотов в нынешнем сезоне провел три матча в НХЛ, в которых пропустил 10 шайб при 81,1% отраженных бросков.