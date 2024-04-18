Кучеров первым из россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ

"Тампа" обыграла "Торонто" со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Пол (4-я минута), Никита Кучеров (7), Энтони Дюклер (27), Брэйден Пойнт (38), Брэндон Хейгел (38) и Таннер Жанно (52). У проигравших отличились Райан Ривз (14), Ти Джей Броди (55), Понтус Холмберг (57) и Джон Таварес (60).

Кучеров также отметился результативной передачей, этот голевой пас стал для нападающего 100-м в текущем регулярном чемпионате, он первым из россиян достиг данной отметки. Ранее в истории НХЛ до нее добирались канадцы Бобби Орр (сезон-1970/71), Марио Лемье (1988/89) и Уэйн Гретцки (11 раз, последний - в сезоне-1990/91). По ходу нынешнего сезона этот рубеж покорился еще одному представителю Канады - Коннору Макдэвиду из "Эдмонтона". Рекорд по числу передач за регулярный чемпионат принадлежит Гретцки, который он установил в сезоне-1985/86, записав на свой счет 163 результативных паса.

Кучеров является лучшим бомбардиром текущего чемпионата, россиянин набрал 144 очка (44 шайбы + 100 передач). Второе место занимает канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, в активе которого 138 (51+87) очков.

Второй раз в истории НХЛ два игрока смогли сделать 100 и более результативных передач в одном регулярном чемпионате. Впервые такое произошло в сезоне-1988/89, когда Гретцки и Лемье записали на свой счет по 114 результативных передач.

"Тампа" набрала 98 очков по итогам регулярного чемпионата и заняла 4-е место в Атлантическом дивизионе. В первом раунде плей-офф команда сыграет с "Флоридой". "Торонто", в активе которого 102 очка, расположился на 3-й строчке и в первом раунде Кубка Стэнли встретится с "Бостоном".