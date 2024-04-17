Капитан «Динамо» перейдет в «Спартак»

Защитник и капитан «Динамо» Андрей Миронов не станет продлевать контракт с бело-голубыми. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Как утверждает источник, в ближайшее межсезонье хоккеист перейдет в «Спартак».

Миронов начал профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба Молодежной хоккейной лиги из Балашихи «ХК МВД». А уже со следующего сезона стал защищать цвета московского «Динамо».

На драфте НХЛ 2015 года защитник был выбран в четвертом раунде «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2017/18 он выступал за фарм-клуб «Колорадо» «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

В 2018 году Миронов вернулся в Россию и снова стал играть за «Динамо». В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 66 матчей, оформив 5+16. В плей-офф Миронов поучаствовал в 10 играх. «Динамо» вылетело во втором раунде от «Трактора».

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