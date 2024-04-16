Капитан хоккейного "Динамо" Миронов перейдет в "Спартак"

Капитан и защитник московского "Динамо" Андрей Миронов покидает клуб и продолжит карьеру в "Спартаке".

В российском хоккее первая громкая трансферная новость: 29-летний защитник Андрей Миронов, долгое время выступавший за московское "Динамо", не смог договориться с клубом о новом контракте. Хоккеист, по информации "Спорт-Экспресса", продолжит карьеру в другой столичной команде - "Спартаке".

Миронов был одним из лидеров "Динамо", он оставался там несмотря на появлявшиеся предложения, которые были куда более выгодными с финансовой стороны. Однако после окончания нынешнего сезона игрок и клуб не сумели договориться о продлении контракта, хотя ранее "Динамо" переподписало группу лидеров и главного тренера Алексея Кудашова.

"Спартак" нуждается в усилении оборонительной линии - пожалуй, самой проблемной из всех. Приход такого опытного игрока, который завоевывал Кубок Гагарина, следует считать хорошим усилением. Впрочем, остается дождаться официального объявления.