Овечкину не хватило шести шайб до повторения рекорда НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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Этот матч стал заключительным для столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ. Счёт в матче открыл российский нападающий Александр Овечкин, забросивший 31-ю шайбу в нынешнем сезоне. Россиянин завершил регулярку с 65 (31+34) очками в 79 матчах.

Как сообщает сайт Quanthockey, Овечкин делит второе место по количеству голов в сезоне НХЛ в возрасте 38 лет с Джонни Бьюсиком. До повторения рекорда Бретта Халла (37) Александру не хватило шести заброшенных шайб.

По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы. Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.