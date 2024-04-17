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В плей-офф НХЛ "Вашингтон" Овечкина сыграет с "Рейнджерс" Панарина

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

Стало известно, с кем «Вашингтон» Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф
© Газета.Ru

Первую шайбу в этом матче на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Эрик Джонсон восстановил равновесие, а за три минуты до конца встречи Ти Джей Оши принес «Кэпиталз» победу.

В первом раунде плей-офф турнира «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

В других парах »Каролина Харрикейнз», за которую выступают россияне Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников и Петр Кочетков, встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина, Семена Варламова и Александра Романова. Еще в одной паре «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым померяется силами с «Флоридой Пантерз», которую представляют россияне Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов и Сергей Бобровский.

Ранее Овечкин двумя словами описал выход команды в плей-офф НХЛ.

Хоккей
Петр Кочетков
Андрей Свечников
Каролина Харрикейнз
Михаил Сергачев
Игорь Шестеркин
Семен Варламов
Эрик Джонсон
Дмитрий Куликов
Илья Сорокин
Владимир Тарасенко
Артемий Панарин
Никита Кучеров
Александр Романов
Евгений Кузнецов
Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
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