Владелец «Вашингтона» обратился к Овечкину после выхода команды в плей-офф

Владелец «Вашингтон Кэпитталз» Тед Леонсис в своих социальных сетях восхитился игрой российского нападающего команды Александра Овечкина.

© Газета.Ru

«Ови, никогда в тебе не сомневался. Капитан «Кэпиталз» провел невероятный второй период. Это 18-й сезон с 30 голами нашего бесстрашного лидера. Вперед, Кэпс!» — написал Леонсис.

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Александр Овечкин стал автором первой заброшенной шайбы. Эта победа позволила «столичным» выйти в плей-офф турнира.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее стало известно, с кем «Вашингтон» Овечкина сыграет в первом раунде плей-офф.