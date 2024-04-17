НХЛ установила рекорд посещаемости за сезон

Матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/2024 посетили 22 560 634 человека. Об этом сообщается на сайте лиги.

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Таким образом, установлен новый рекорд посещаемости, в прощлом сезоне на матчах присутствовало 22 436 532 болельщика. При этом достижение точно обновится, так как нынешний регулярный чемпионат еще не закончен. Последние матчи состоятся в ночь на пятницу, 19 апреля.

Уточняется, что в этом сезоне арены, на которых проходят матчи НХЛ, заполняются в среднем на 97 процентов. В статистике учитывались игры на открытом воздухе, а также матчи, проведенные в Швеции.

Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и помог команде обыграть «Филадельфию Флайерс». Это позволило его клубу завоевать путевку в плей-офф.