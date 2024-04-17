«Вашингтон» установил на аватар в соцсети Х лицо Овечкина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» поменял аватар в своем аккаунте в соцсети X.

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Вместо эмблемы команды теперь там установлено лицо улыбающегося капитана «столичных» Александра Овечкина. Фотография была сделана за несколько секунд до окончания победного матча против «Филадельфии Флайерс» (2:1).

По итогам встречи, которая прошла в ночь на среду, 17 апреля, «Кэпиталс» смогли выйти в плей-офф. Овечкин отметился заброшенной шайбой.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 31 гол и 34 результативные передачи.