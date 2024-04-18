Овечкин поделился ожиданиями от старта Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о настрое перед стартом Кубка Стэнли — 2024. Напомним, столичный клуб в первом раунде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

© Чемпионат.com