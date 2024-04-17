Павел Буре назвал лучший хоккейный клуб в мире

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре в интервью «Матч ТВ» рассказал, что ему было комфортно играть за «Нью‑Йорк Рейнджерс», так как за плечами имелся опыт выступлений в «самом лучшем клубе мира».

Буре начинал карьеру в ЦСКА (1987–91 годы), а заканчивал в «Рейнджерс» (2022–03 годы).

— Артемий Панарин заработал 120 очков, он второй бомбардир в истории «Нью‑Йорк Рейнджерс» за один сезон! А вы ведь выступали за этот клуб и понимаете, что это значит.

— Думаю, что Артемию там нравится. Это очень интересная, необычная команда, которая входит в «Оригинальную шестерку». Играть в «Мэдисон Сквер Гарден», в самом сердце большого города — особенное чувство. Особенно когда ты главная звезда. Нью‑Йорк по‑настоящему спортивный мегаполис. Можно поздравить Панарина с великолепным сезоном. Тем более они уже выиграли «Президентский трофей», став лучшей командой регулярного чемпионата. Понятно, что Панарин там — главная звезда.

— Такой звездой 20 лет назад был и Павел Буре, когда вы перешли в «Рейнджерс».

— Я там провел около 50 матчей, сыграть больше помешали травмы. И не скажу, что я там был главной звездой. Тогда в Нью‑Йорке играли Эрик Линдрос, Марк Мессье, Брайан Лич, Майк Рихтер, Петр Недвед. Вся команда была звездная, было очень интересно играть в Нью‑Йорке. Такой огромный опыт, для меня особенно. Я вырос в ЦСКА, в самом лучшем клубе мира, если посчитать трофеи. Я москвич, сам из большого города. Играть за «Рейнджерс» мне было комфортно.

— Могут ли ньюйоркцы завоевать Кубок Стэнли?

— Могут, такой шанс есть. Но тем НХЛ и вызывает интерес, что там все непредсказуемо. В прошлом сезоне «Бостон» установил главные рекорды лиги в «регулярке», но вылетел в первом раунде. Бывает и такое. В плей‑офф выходит много интересных команд, каждая любопытна по‑своему. Если Кубок Стэнли возьмет «Ванкувер», «Колорадо» или «Тампа‑Бэй», я этому совсем не удивлюсь. Абсолютная непредсказуемость, — сказал Буре «Матч ТВ».

«Рейнджерс» досрочно стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. Панарин был признан самым ценным игроком клуба в нынешнем сезоне по версии журналистов. В первом раунде Кубка Стэнли‑2024 «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтон Кэпиталз».