Минспорта Татарстана рассказал, где Овечкин будет работать после окончания карьеры

Министр спорта Татарстана допустил, что Овечкин станет тренером «Ак Барса» после завершения карьеры
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил «Матч ТВ», что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обязательно станет лучшим снайпером в истории НХЛ, после чего сможет перейти на тренерскую должность в «Ак Барс».
Во вторник «Кэпиталз» на выезде победили «Филадельфию» (2:1) и вышли в плей‑офф от Восточной конференции. В этой встрече 38‑летний россиянин отметился заброшенной шайбой.
— Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее. Поэтому, уверен, Овечкин рано или поздно побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом — в «Ак Барс», тренером, — сказал Леонов корреспонденту «Матч ТВ» с улыбкой.
В нынешнем сезоне Овечкин провел 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков при показателе полезности «-22». До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах 38‑летнему россиянину осталось забросить 41 шайбу.
В первом раунде Кубка Стэнли‑2024 «Кэпиталз» сыграют с «Нью‑Йорк Рейнджерс».
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