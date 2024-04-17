Минспорта Татарстана рассказал, где Овечкин будет работать после окончания карьеры

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил «Матч ТВ», что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин обязательно станет лучшим снайпером в истории НХЛ, после чего сможет перейти на тренерскую должность в «Ак Барс».

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Во вторник «Кэпиталз» на выезде победили «Филадельфию» (2:1) и вышли в плей‑офф от Восточной конференции. В этой встрече 38‑летний россиянин отметился заброшенной шайбой.

— Как вы видите, сейчас люди могут без проблем держаться в профессиональном спорте до 40 лет благодаря контролю за своим питанием, физическим состоянием и так далее. Поэтому, уверен, Овечкин рано или поздно побьет рекорд Гретцки, у него все для этого есть. А потом — в «Ак Барс», тренером, — сказал Леонов корреспонденту «Матч ТВ» с улыбкой.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 79 матчей и набрал 65 (31+34) очков при показателе полезности «-22». До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах 38‑летнему россиянину осталось забросить 41 шайбу.

В первом раунде Кубка Стэнли‑2024 «Кэпиталз» сыграют с «Нью‑Йорк Рейнджерс».