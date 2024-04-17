Терещенко о "Вашингтоне": матчи выигрывает команда, а не Овечкин

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин имеет большое значение для команды, передает «Чемпионат».

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«Но это команда выигрывает. При всем уважении к Сашке, это команда. Овечкин лидер команды, ведет ее за собой. Но если бы все строилось только на нем, я думаю, команда не попала бы в плей-офф», — сказал Терещенко.

В ночь на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата НХЛ встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Овечкин стал автором первой шайбы. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

В первом раунде плей-офф турнира «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.