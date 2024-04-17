Купер — о матче с «Торонто»: хочу, чтобы Кучеров набрал 100 передач в сезоне

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал о том, поможет ли команда Никите Кучерову записать на свой счёт 100-ю результативную передачу в заключительном матче регулярки с «Торонто». Форвард «Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс в этом матче может достичь отметки в 70 заброшенных шайб.

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«Мы с Шелдоном Кифом могли бы оба снять наших вратарей в первые пять минут матча и дать нашим игрокам пополнить свою статистику, потому что, в конце концов, разве потом кто-нибудь вспомнит, как это произошло? Вероятно, нет, но это действительно было бы отличным шоу. Очевидно, я хочу, чтобы Кучеров заработал сотую передачу. Подумайте, какое это было бы замечательное достижение. Также для Мэттьюса было бы здорово забить 70 голов, а нам стать свидетелями этого достижения. Проблема в том, что я тренер другой команды, и поэтому нам нужно найти способ предотвратить это. Он делал это 69 раз против множества других команд, пытающихся помешать ему. Так что это будет сложно сделать, но мы посмотрим, что из этого получится», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 99 результативных передач. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.