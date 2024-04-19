Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли‑2024

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона‑2023/24 определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.

В четверг состоялись последние матчи «регулярки» НХЛ. В Восточной конференции победу одержал «Нью‑Йорк Рейнджерс», набравший 114 очков. На Западе победил «Даллас Старз» (113).

Пары первого раунда плей‑офф Восточной конференции:

«Нью‑Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью‑Йорк Айлендерс»;

«Флорида Пантерз» — «Тампа‑Бэй Лайтнинг»;

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс».

Пары первого раунда плей‑офф Западной конференции:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос‑Анджелес Кингз».

Первые матчи первого раунда Кубка Стэнли начнутся 20 апреля. Действующим чемпионом является «Вегас».