«Металлург» поместил в список травмированных защитника Егора Яковлева, сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее капитан «Магнитки» заявил, что пропустит два первых матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Защитник получил травму в седьмой игре серии с «Автомобилистом».

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32-летний защитник в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках Кубка Гагарина — 2024 Яковлев провёл 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.