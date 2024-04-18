Российский тренер заявил, что «Рейнджерс» разгромит команду Овечкина

Бывший главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился мнением о будущем противостоянии «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает LiveResult.

© РИА Новости

«Я думаю, что да, «Рейнджерс» могут порвать просто «Вашингтон». Пройти «рейнджеров» будет очень сложно. Команда на ходу, поэтому серия будет суперсложная для «Вашингтона», — сказал Канарейкин.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Российский нападающий стал автором первой заброшенной шайбы. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

«Нью-Йорк Рейнджерс» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. За команду выступают нападающий Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин. Форвард входит в топ-5 лучших бомбардиров сезона, оформив 49+71.