Ларионов остался недоволен работой медицинского штаба «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что медицинский штаб команды в минувшем сезоне проделал не самую лучшую работу.

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В нынешнем сезоне «Торпедо» заняло седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей‑офф команда уступила петербургскому СКА в серии со счетом 1–4.