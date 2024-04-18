Ларионов остался недоволен работой медицинского штаба «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что медицинский штаб команды в минувшем сезоне проделал не самую лучшую работу.
В нынешнем сезоне «Торпедо» заняло седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей‑офф команда уступила петербургскому СКА в серии со счетом 1–4.
— Знаете, можно сейчас сетовать на травмы, но не хотелось бы этого делать. Но нужно отметить, что медицинский штаб проделал не очень хорошую работу. Мы хотим лучшего отношения к нашим хоккеистам, хотим, чтобы они возвращались быстрее в строй, — передает слова Ларионова корреспондент «Матч ТВ».
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