В Нижнем Новгороде собираются провести матч между «Торпедо» и «Детройтом»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о желании губернатора области провести товарищеский матч против «Детройта», выступающего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Наш губернатор просит сыграть матч «Торпедо» против «Детройта». Им будет 100 лет через два года, «Торпедо» — 80. Это было бы здорово — сыграть на новой арене в сентябре. Это в наших силах. Мы в долгу перед болельщиками. Строится новый дворец, ожидания колоссальные», — сказал Ларионов.

В этом розыгрыше Кубка Гагарина «Торпедо» в первом раунде проиграло СКА из Санкт-Петербурга. «Детройт» занял девятое место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

Финальная серия Кубка Гагарина, в которой сыграют «Локомотив» и «Металлург», стартует 18 апреля. Первый матч пройдет в Магнитогорске.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. В этом сезоне обе команды вылетели в первом раунде.