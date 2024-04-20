Валерий Ничушкин поделился своим настроем перед серией плей-офф
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился своим настроем на предстоящие игры в серии плей-офф.
«Мне кажется, что вернувшись на прежний уровень, у меня получится играть ещё лучше, но возникли небольшие проблемы с пахом, всё время что-то препятствует. Бывают хорошие дни, бывают не очень, но хорошо, что у меня есть три дня перед матчем. Этого времени достаточно для отдыха. Сегодня я чувствую себя довольно хорошо и чувствую потрясающую энергию с тех пор, как я восстановился после проблем с пахом. Сейчас самое подходящее время играть, потому что впереди большие события. Вам просто следует переключиться на другие аспекты игры. Это требует времени. Конечно, у меня хорошие ноги, потому что я естественно много катаюсь на коньках, я много работаю. Надеюсь, эта игра помогла мне почувствовать себя немного лучше», — приводит слова Ничушкина портал The Hockey News.
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