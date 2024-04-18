НХЛ официально объявила о создании новой франшизы в Юте

Национальная хоккейная лига официально объявила о создании новой франшизы в Юте. Кроме того, совет директоров утвердил план, который делает организацию «Аризону Койотс» неактивной с правом её возобновления, если владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

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Франшиза «Койотс» передаст все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».