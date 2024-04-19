"Металлург" одолел "Локомотив" в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги пришла пора решающих матчей. В финальной серии Кубка Гагарина до четырех побед сошлись магнитогорский "Металлург" и ярославский "Локомотив".

Интересно, что "Локо" впервые за 15 лет сыграет в финале Кубка Гагарина. Как напомнили в КХЛ, в сезоне 2008/2009 ярославцы уступили в семи матчах "Ак Барсу". Интересно, что именно в том сезоне нынешние соперники единственный раз в истории встречались в плей-офф: в полуфинале ярославцы переиграли "Магнитку" со счетом 4:1 в серии.

У магнитогорцев опыт решающих баталий куда больше. Они вышли в финал в пятый раз в истории и дважды становились обладателями Кубка Гагарина. На пути к решающей серии в этом сезоне команда Андрея Разина одолела "Амур", "Спартак" и "Автомобилист", проведя последний матч 15 апреля. У "Локомотива" было на неделю больше отдыха - полуфинальное противостояние с "Трактором" завершилось 8 апреля, а до этого "железнодорожники" убрали с пути ЦСКА и омский "Авангард".

Что касается личных встреч в регулярном чемпионате, то команды-финалисты встречались дважды и обменялись домашними победами (5:3 - 1:4).

Как и полагается финалу, матч выдался напряженным и скупым на яркие события и заброшенные шайбы.

Два периода команды куда лучше действовали в обороне и счет на табло оставался ничейным - 0:0. В итоге заброшенные шайбы зрители все же увидели, но под занавес встречи. В концовке третьего периода "Локо" вышел вперед усилиями Максима Березина, однако "Магнитка" не собиралась отдавать победу, и сначала Никита Михайлис счет сравнял, а менее чем за две минуты до финальной сирены Александр Петунин при игре в большинстве поставил точку в поединке - 2:1.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу "Металлурга", вторая игра пройдет в субботу также в Магнитогорске.

Комментируя победу, наставник "Металлурга" Андрей Разин заявил журналистам, что ни его команда, ни ярославский "Локомотив" не совершили ошибок:

- Прежде всего отмечу, что две команды очень строго сыграли. Играли до первой ошибки, но ее никто не совершил. По большому счету сегодня все решило большинство. Что касается конкретно моих ребят, то хорошо, что сумели сравнять счет, это был тяжелый момент. Но смогли взять себя в руки и справились с волнением. Финал только начинается.

В свою очередь, наставник "Локо" Игорь Никитин остался не очень доволен игрой команды:

- Два периода, скажем так, неспешно втягивались в игровой ритм. Поэтому, наверное, не сыграли свою лучшую игру. Если так, то заслуженно соперник победил. Мы понимали, что ритм нужно будет поймать, только к третьему периоду догнали скорости "Металлурга". Не знаю, есть ли смысл на что-то или кого-то скидывать вину. Это финал... Но совершеннейший факт, что мы играли плохо два периода. Можно сказать, что у нас была игровая пауза, что "Металлург" в лучшем игровом ритме, но что тут уже теперь говорить. Допустили ошибки и расплатились. В хоккее без оплошностей не бывает. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу.

Ярославский "Локомотив" впервые за 15 лет получил право сыграть в финальной серии Кубка Гагарина

Тем временем за океаном российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первым из россиян, сумевшим выполнить сто голевых передач за сезон в НХЛ.

Накануне "Тампа" дома выиграла у "Торонто" в последнем матче "регулярки" со счетом 6:4. Форвард "молний" Кучеров забросил 44-ю шайбу в текущем сезоне и выполнил 100-й голевой пас.

Кучеров лидирует в списке лучших бомбардиров, на счету 30-летнего форварда 144 очка.

Ранее наш форвард Евгений Малкин в сезоне 2008/09 выполнил 78 голевых передач, российский защитник Сергей Зубов в сезоне 1993/94 сделал 77 результативных передач.

А вот рекорд - 163 голевых паса - принадлежит Уэйну Гретцки. Великий канадец установил его в сезоне 1985/86.

К слову, главный тренер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер рассказал, что получил сообщение от Гретцки с восторженными комментариями в адрес российского нападающего Никиты Кучерова.