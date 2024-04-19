Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров занял первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24, который завершился в пятницу.

По итогам регулярного чемпионата Кучеров набрал 144 очка, забросив 44 шайбы и отдав 100 голевых передач. Ближайшими преследователями Кучерова были канадские нападающие Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид, выступающие за "Колорадо" и "Эдмонтон" соответственно. Матч между этими командами прошел в ночь на пятницу и завершился со счетом 5:1 в пользу "Колорадо". Маккиннон сделал две голевые передачи, Макдэвид не отметился результативными действиями. По итогам регулярного сезона Маккиннон занял второе место, на его счету 140 очков (51 шайба + 89 голевых передач). Макдэвид стал третьим - 132 очка (32 + 100). Четвертое место в гонке бомбардиров занял российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин - 120 (49 + 71).

Кучеров во второй раз в истории выиграл "Арт Росс трофи" - награду, вручаемую лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В сезоне-2018/19 нападающий становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 очков (41 + 87). Из россиян "Арт Росс трофи" также выигрывали Александр Овечкин (сезон-2007/08) и Евгений Малкин (2008/09, 2011/12). По ходу сезона Кучеров побил рекорд по набранным очкам за сезон среди россиян. Предыдущее достижение принадлежало ему же и было установлено в сезоне-2018/19.

Кучерову 30 лет, он выступает за "Тампу" с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В 2019 году Кучеров также получил "Харт трофи" (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ) и "Тед Линдсей эворд" (награду лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков лиги). Нападающий является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в составе сборной России (2017, 2019).