Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим российским снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги НХЛ в сезоне-2023/2024.

На счету 32-летнего хоккеиста 49 заброшенных шайб в 49 матчах. Второе место занял нападающий «Миннесоты Уаилд» Кирилл Капризов (46 шайб), замкнул тройку нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (44 шайбы).

Лучшим снайпером НХЛ-2023/2024 стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. На счету американца 69 голов в 81 матче.