Чешский экс-футболист оценил высказывания Гашека в адрес России

Экс-футболист Томаш Выходил оценил высказывания Доминика Гашека в адрес России.

© Sports.ru

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее высказался о призывах вернуть деньги за игру в КХЛ: «Я заслужил их своей работой. Я был там в сезоне-2010/11, когда считал Россию достаточно демократическим государством».

– Легендарный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек очень часто чрезмерно резко высказывается в адрес России и призывает наказывать чешских спортсменов, выступающих здесь. Вас это задевает?

– Даже не знаю. Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак».

Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает.

Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону, – сказал бывший чешский футболист Томаш Выходил, который на данный момент работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска».