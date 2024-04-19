Чешский экс-футболист оценил высказывания Гашека в адрес России

Чешский экс-игрок Выходил: «Если Гашеку что-то не нравится, пусть вернет деньги, заработанные в «Спартаке»
Экс-футболист Томаш Выходил оценил высказывания Доминика Гашека в адрес России.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной Чехии Доминик Гашек ранее высказался о призывах вернуть деньги за игру в КХЛ: «Я заслужил их своей работой. Я был там в сезоне-2010/11, когда считал Россию достаточно демократическим государством».
– Легендарный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек очень часто чрезмерно резко высказывается в адрес России и призывает наказывать чешских спортсменов, выступающих здесь. Вас это задевает?
– Даже не знаю. Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за «Спартак».
Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает.
Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону, – сказал бывший чешский футболист Томаш Выходил, который на данный момент работает тренером академии и главой развития молодежного футбола «Новосибирска».
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Экс-футболист «Сибири» Выходил о Гашеке: «Пусть вернет деньги, заработанные в «Спартаке». Когда он был инициатором, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, возник вопрос: что в голове у человека?»
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