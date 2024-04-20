Розыгрыш Кубка Стэнли среди клубов НХЛ начинается в ночь на воскресенье

Розыгрыш Кубка Стэнли среди клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начинается в ночь на воскресенье. Первыми в борьбу за трофей вступят игроки "Каролины" и "Айлендерс".

Между регулярным чемпионатом и плей-офф была минимальная пауза. Заключительные матчи чемпионата состоялись в пятницу. Первый раунд с учетом возможного проведения семи матчей в каждой паре пройдет до 5 мая.

На этой стадии плей-офф наибольший интерес у российских болельщиков вызовут две пары: "Вашингтон" Александра Овечкина встретится с "Рейнджерс" Артемия Панарина, а "Тампа", в составе которой выступает лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров, сыграет против "Флориды" Сергея Бобровского.

"Рейнджерс" стали обладателями Президентского кубка, который вручается победителю регулярного чемпионата НХЛ. Впрочем, этот трофей перед плей-офф не имеет большого значения. Например, "Бостон", обновивший несколько рекордов лиги в чемпионате-2022/23, не сумел преодолеть первый раунд.

Есть и обратные примеры, когда команды, которые едва попадают в плей-офф, преображаются и доходят до решающих стадий. "Флорида", выбившая из розыгрыша "Бостон" в прошлом сезоне, в итоге дошла до финала Кубка Стэнли. А "Сент-Луис" в сезоне-2018/19 и вовсе установил уникальное достижение, став первой командой в истории НХЛ, которая выиграла Кубок Стэнли, занимая по ходу чемпионата последнее место в таблице.

"Вашингтон" в текущем сезоне не впечатлял своей игрой и вполне мог оказаться за пределами первой восьмерки в Восточной конференции. Столичный клуб обеспечил себе восьмое место лишь благодаря победе над "Филадельфией" (2:1) в своем заключительном матче, в котором соперник при счете 1:1 заменил вратаря на дополнительного полевого игрока. Несмотря на это, нельзя с уверенностью сказать, что "Вашингтон" не сможет преподнести сюрприз в плей-офф: болельщики ждут заброшенных шайб от Овечкина. Любопытно понаблюдать и за лидером "Рейнджерс" Панариным, которому в чемпионате покорился рубеж в 120 очков.

Российские противостояния в парах Востока

"Рейнджерс" четыре раза выигрывали регулярный чемпионат НХЛ. В 1994 году они сумели взять и Кубок Стэнли, одолев в финале "Ванкувер" Павла Буре. Команда была близка к повторению достижения в 2015 году: тогда ей вновь удалось взять Президентский кубок, но в финале конференции клуб из Нью-Йорка уступил "Тампе".

"Нью-Йорк Рейнджерс" является одним из семи клубов в лиге, который добивался победы в чемпионате и в том же году брал Кубок Стэнли. Также в НХЛ это удавалось "Эдмонтону" (1987), "Калгари" (1989), "Далласу" (1999), "Колорадо" (2001), "Детройту" (2002, 2008) и "Чикаго" (2013). С 2013 года ни одна команда в НХЛ не может выиграть Президентский кубок и Кубок Стэнли за один сезон.

"В первом раунде всегда бывают какие-то интриги, драма, что здорово и привлекательно для болельщиков. У "Рейнджерс" получился ровный сезон без какой-то драмы. Несколько игроков выдали хороший сезон по статистике, поэтому если "Рейнджерс" проиграют, то это будет огромным сюрпризом", - высказал мнение ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

Россиянин, долго выступавший в НХЛ, однажды доходил до финала Кубка Стэнли: это случилось в 2006 году после обмена из "Бостона" в "Эдмонтон", который занял восьмое место на Западе в регулярном чемпионате, а затем пробился в финал.

В противостоянии "Флориды" и "Тампы" нет очевидного фаворита, хотя достижения "Лайтнинг" в последние годы внушительнее. "Флориде" важно сдержать Кучерова, который выдал феноменальный чемпионат, набрав по его итогам 144 очка. Интересной представляется дуэль российских голкиперов: ворота "Флориды" будет защищать Бобровский, ворота "Тампы" - Андрей Василевский.

В еще одной паре Востока "Айлендерс" с российской вратарской бригадой (Илья Сорокин - Семен Варламов) сыграет против "Каролины", за которую выступают обладатели Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Также на Востоке встретятся "Бостон" и "Торонто".

"Эдмонтон" и путь в финал

На Западе лидер конференции "Даллас" сыграет с занявшим восьмое место "Вегасом", действующим обладателем Кубка Стэнли.

"Интересно будет посмотреть за "Вегасом", который прилично усилился в конце чемпионата. Будет занятно взглянуть, сможет ли команда повторить успех прошлого сезона или добраться до финала", - сказал Самсонов.

Ставший вторым в конференции по итогам регулярки "Виннипег" сыграет с "Колорадо", "Ванкувер", в котором работает помощником главного тренера Сергей Гончар, - с "Нэшвиллом".

Пристальное внимание многих болельщиков в плей-офф будет приковано к "Эдмонтону", чей лидер Коннор Макдэвид восемь сезонов подряд пробивает рубеж в 100 очков. При этом "Эдмонтон" не попадал в финал Кубка Стэнли с 2006 года. В финале конференции "Эдмонтон" играл два года назад, уступив тогда ставшему обладателем кубка "Колорадо".