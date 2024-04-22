Мальцев: Овечкин должен закончить карьеру в московском «Динамо»

Арбитры разозлили российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу матча плей‑офф НХЛ решением не наказывать защитника «Нью‑Йорк Рейнджерс» Адама Фокса за фол. «Вашингтон» в воскресенье проиграл «Нью‑Йорк Рейнджерс» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли со счетом 1:4. Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам российского голкипера Игоря Шестеркина и не отметился результативными действиями. Овечкин провел на льду 19 минут 36 секунд при показателе полезности «-1». При счете 3:1 защитник «Рейнджерс» Фокс повалил Овечкина на лед в левом круге вбрасывания. Арбитры не стали наказывать американца за подножку, разозлив россиянина. Овечкин эмоционально отреагировал на решение судей.

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