Мальцев: Овечкин должен закончить карьеру в московском «Динамо»

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Арбитры разозлили Овечкина решением не наказывать хоккеиста «Рейнджерс» за подножку

Арбитры разозлили российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по ходу матча плей‑офф НХЛ решением не наказывать защитника «Нью‑Йорк Рейнджерс» Адама Фокса за фол. «Вашингтон» в воскресенье проиграл «Нью‑Йорк Рейнджерс» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли со счетом 1:4. Александр Овечкин не нанес ни одного броска по воротам российского голкипера Игоря Шестеркина и не отметился результативными действиями. Овечкин провел на льду 19 минут 36 секунд при показателе полезности «-1». При счете 3:1 защитник «Рейнджерс» Фокс повалил Овечкина на лед в левом круге вбрасывания. Арбитры не стали наказывать американца за подножку, разозлив россиянина. Овечкин эмоционально отреагировал на решение судей.

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