«Металлург» увеличил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. У победителя единственной заброшенной шайбой отметился нападающий Денис Зернов.
Таким образом, «Металлург» увеличил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина и повел со счетом 2-0. Серия продлится до четырех побед.
«Металлург» является двукратным обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» никогда не выигрывал трофей.
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