Российский хоккеист "Тампы" Сергачев вернулся к тренировкам

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаил Сергачев вернулся к тренировкам спустя 72 дня после перенесенной операции. Об этом сообщил журналист Крис Кренн на своей странице в X.

Журналист не сообщает, сможет ли хоккеист сыграть в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.

9 февраля Сергачев перенес операцию после того, как ему диагностировали переломы большой берцовой и малой берцовой костей левой ноги. Соответствующие повреждения он получил в игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" (1:3) Сергачев получил травму в первом матче после восстановления от повреждения ноги. Россиянин вышел на лед после 17 пропущенных встреч. В нынешнем сезоне 25-летний Сергачев провел 34 матча, забросил 2 шайбы и сделал 17 результативных передач.

"Тампа" по итогам регулярного чемпионата заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В первом раунде плей-офф команда сыграет против "Флориды". Первая встреча противостояния пройдет 21 апреля.